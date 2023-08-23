Валя Карнавал публично поддержала Сашу Стоуна

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогеры Саша Стоун и Валя Карнавал в начале лета объявили о своем расставании, но недавно в сети начали появляться слухи о возможном воссоединении пары.

Фото: Личный аккаунт Вали Карнавал в Instagram

Peopletalk пишет, что недавно тиктокерша Валя Карнавал поддержала спорстмена Сашу Стоуна, опубликовав анонс его новой песни в своих Stories, оставив комментарий:

"Крутая работа!"

Это вызвало волну обсуждений о возможном воссоединении пары.

Слухи о разрыве отношений между Сашей и Валей появились весной. В начале она удалила все совместные фотографии с ним в своих социальных сетях. Затем она призналась, что переживает трудный период в своей жизни.

Напомним, что Саша Стоун и Валя Карнавал влюбились друг в друга на съемках шоу "Звезды в Африке". Весной 2022 года блогер сделал Вале предложение, и она поделилась романтическими фотографиями с их свидания на Мальдивах, а также показала обручальное кольцо.

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