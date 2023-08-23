Леонид Агутин рассказал об отношениях Шнурова с алкоголем

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StarHit пишет, что Леонид Агутин - известный российский исполнитель, рассказал о своем опыте борьбы с алкогольной зависимостью. Он признался, что раньше использовал алкоголь как способ снять стресс, но со временем осознал негативное влияние на свое здоровье. Его жена, Анжелика Варум, также заметила эти проблемы и поддержала его в принятии решения бросить алкоголь.

Фото: Личный аккаунт Леонида Агутина в Instagram

Агутин описывает, что первоначально алкоголь помогал ему справиться с давлением и чувствовать себя лучше. Он считал, что это единственный способ справиться с проблемами. Однако, с течением времени, он осознал, что это неправильный подход и что нужно изменить свою жизнь.

Сейчас Агутин признает, что он не полностью отказался от употребления алкоголя, но ограничивает его потребление и разрешает себе выпивать только по особым случаям, как например на выходных. Он упоминает, что его коллега Сергей Шнуров из группы "Ленинград" также подходит к употреблению алкоголя с осторожностью и сократил его количество. Оба артиста признают, что иногда позволяют себе выпить, но с учетом контроля и ответственности.

Агутин также отмечает, что если бы Шнуров не прекратил употребление алкоголя, то люди все равно бы критиковали его за чрезмерное увлечение спиртным. Он подчеркивает, что важно найти баланс и выбирать время и компанию для употребления алкоголя, чтобы не наносить вред своему здоровью.

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