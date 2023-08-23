Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Концертный тур певицы Земфиры* в Казахстане омрачился скандалом. Организаторы мероприятия, чтобы сохранить свое доброе имя, были вынуждены публично объясниться. Представитель принимающей стороны, Дана Орманбаева, прокомментировала неприятную ситуацию, отметив, что ее команда старалась удовлетворить все требования звезды.

Фото: Личный аккаунт Земфиры в Instagram

Дана Орманбаева опубликовала видео, демонстрирующее беспорядок, который создала Земфира и ее команда в гримерке. Она также отметила, что артистка даже не помнила, в каком городе республики они находятся. Организатор добавила, что они не хотели распространять эту информацию, но решили защитить свою репутацию. Она считает, что репутацию всегда нужно защищать.

Земфира, в своем блоге, выразила свое недовольство организаторами концертов в Казахстане, при этом написав название республики с маленькой буквы. Она извинилась за это, говоря, что писала быстро и игнорировала правила пунктуации, и утверждала, что была рада публике в Казахстане.

*признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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