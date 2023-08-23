Анастасия Волочкова рассказала о трудностях в карьере балерины

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StarHit пишет, что Анастасия Волочкова — российская балерина, столкнулась с множеством трудностей и препятствий в своей карьере. При поступлении в балетное училище ей сказали, что у нее нет выдающихся способностей. Однако Анастасия не потеряла веру в себя и свою страсть к танцам, и благодаря этому она достигла больших высот в своей карьере.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Даже после присоединения к труппе Мариинского театра, она продолжала придерживаться своих принципов и не поддавалась соблазнам, которые обещали ей быстрый успех. Она отказалась от некоторых условий, которые требовали от нее платить директору театра своими гонорарами за возможность выступать. В результате ее жизнь превратилась в кошмар, с постоянной неопределенностью и изменениями в партнерах и дирижерах.

Когда она стала примой Большого театра, ситуация не улучшилась. Генеральный директор театра заставил танцоров подписать письмо, отказывающееся от сотрудничества с Анастасией. Но не все отказались подписывать, и Николай Цискаридзе остался с ней. Она вспоминает, что у них были и плохие отношения, и он открыто срезал камни и стразы с ее пачки, чтобы его корсет блестел больше. Однако, она прощала ему все это.

Анастасия Волочкова утверждает, что никогда не вернется в Большой театр, даже если ей предложат выгодные условия. Она выиграла суд, чтобы защитить свою честь и достоинство. Теперь она выступает собственной концертной программой, и она не жалеет о своем решении.

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