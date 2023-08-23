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Блогер Ида Галич примерила прозрачный костюм для занятий на пилоне

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что Ида Галич — известная инфлюенсер, решила продемонстрировать свой новый образ для занятий на пилоне, в котором она ставит на трендовую неприкрытую сексуальность. Это стало обычным явлением в нашей современной реальности, когда знаменитости выходят на улицу в прозрачных нарядах и нижнем белье.

Блогер Ида Галич примерила прозрачный костюм для занятий на пилоне
Фото: Личный аккаунт Иды Галич в Instagram

Мы можем вспомнить недавний образ американской модели Кендалл Дженнер, который вызвал много обсуждений. И Ида Галич не отстает от голливудских моделей. В новом видео она позирует в черном прозрачном костюме с базовым топом и нижним бельем на завышенной талии. Она отражает главную модную тенденцию этого лета.

Фигура Иды действительно выглядит потрясающе. И, как она сама призналась на прошлой неделе, это не результат обмана. Она отказалась от алкоголя, старается ограничивать потребление углеводов вечером и каждый день делает по 10 000 шагов. Это ее личный рецепт успеха.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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