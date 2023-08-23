Теннисистка Серена Уильямс стала мамой во второй раз

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

РБК Life пишет, что 41-летняя Серена Уильямс — известная теннисистка, стала мамой во второй раз. Она поделилась этой радостной новостью со своими подписчиками в запрещенной соцсети. У спортсменки родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер Оганян. На снимке, который Серена опубликовала, она вместе с мужем Алексисом Оганяном и старшей дочерью Олимпией, а на руках она держит своего новорожденного ребенка.

Фото: Личный аккаунт Серены Уильямс в Instagram

Среди поздравивших Серену была супермодель Наоми Кэмпбелл, которая сама недавно стала мамой во второй раз. В конце июня она сообщила о появлении сына в своей семье. Ранее, в мае 2021 года, Наоми поделилась радостной новостью о рождении своей дочери.

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