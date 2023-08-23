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Поклонники уверены, что новое тату Анджелины Джоли посвящено Брэду Питту

1:11
Шоу-бизнес » Зарубежный

Super.ru пишет, что американская актриса Анджелина Джоли вызвала интерес у поклонников свежей татуировкой, которую она показала после завершения бракоразводного процесса. Татуировщик опубликовал изображение на своем блоге, но размыл надписи на руках Анджелины, что вызвало спекуляции вокруг их смысла. Место выбора для татуировки (средние пальцы рук) вызвало интерес у публики, и многие предположили, что это послание адресовано ее бывшему мужу.

Поклонники уверены, что новое тату Анджелины Джоли посвящено Брэду Питту
Фото: Личный аккаунт @mr.k_tattoo в Instagram

Поклонники начали создавать различные варианты текста обращения к Брэду Питту. Некоторые предложения были довольно прямолинейными, в то время как другие были более креативными, играя со словами.

Впрочем, сам художник вынужден был успокоить своих подписчиков в социальных сетях, заявив, что татуировка не имеет никакого отношения к Брэду Питту. Однако, как мы знаем, женщины часто могут скрытно намекать на что-то.

В любом случае, даже после развода и решения всех конфликтов, Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают быть объектами обсуждения и внимания публики.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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