Бритни Спирс и Сэм Асгари заключили соглашение об опеке над собаками

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Peopletalk пишет, что Бритни Спирс и Сэм Асгари — бывшая пара, объявили о своем разводе спустя год после свадьбы. В процессе развода возник вопрос о судьбе их двух собак — добермана по имени Порш и австралийской овчарки по имени Сойер. Изначально выяснилось, что Бритни не хочет отдавать питомцев своему бывшему мужу, но, по информации портала TMZ, они смогли договориться.

Фото: Личный аккаунт Бритни Спирс в Instagram

Согласно договоренности, Сэм будет заботиться о добермане Порше, а Бритни будет заботиться о овчарке Сойер. У Бритни также есть еще три маленькие собаки, о которых она будет продолжать заботиться сама.

Ранее уже появлялись слухи о проблемах в отношениях Бритни и Сэма, и хотя на некоторое время они казались счастливыми на фотографиях в социальных сетях, пара все же приняла решение о разводе.

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