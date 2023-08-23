Телеведущая Елена Летучая в бикини снялась на Мальдивах

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

The Voice Mag пишет, что Елена Летучая - известная телеведущая наслаждается отдыхом на Мальдивах. Она поделилась со своими подписчиками фотографиями своего роскошного номера в отеле с видом на море, Летучая отмечает, что ей очень нравится останавливаться на виллах.

Фото: Личный аккаунт Елены Летучей в Instagram

Елена также не упустила возможности показать свою любимую еду, которую отель приготовил специально для нее. Она наслаждается плавучим завтраком в бассейне, отмечая, что это самый полезный прием пищи. Телеведущая также радуется отдыху на Мальдивах, признавая, что они являются для нее самым прекрасным местом.

На фотографиях Елена показывает свою естественную красоту, выбирая откровенные наряды и акцентируя внимание на своей фигуре. Она наслаждается песчаным пляжем, собирает волосы в аккуратный пучок и отказывается от макияжа, чтобы выглядеть естественно и свежо.

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