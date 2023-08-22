Критик Евгений Бабичев отправил Моргенштерна* выступать на передовой

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн сообщил, что хочет вернуться в российский шоу-бизнес. Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что он может попробовать спеть на передовой для бойцов ВС РФ. В интервью для NEWS. RU он отметил, что на Западе артист точно никому не нужен, и как большинство россиян.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Он напомнил, что было много разговор о желании покорить западный рынок, но ни одному артисту так и не удалось построить карьеру за рубежом.

"Что касается Моргенштерна, то здесь он был постоянно на слуху, так как каждую неделю выпускал что-то новое, какой-то постоянный хайп, пиар, вбросы. Едва ли можно построить нормальную карьеру сейчас, особенно с маркировкой иноагент. Не знаю, что необходимо для этого сделать. Может, как Рома Зверь, поехать на передовую и прочитать свои хиты для местной публики. Если же ты хочешь и вашим, и нашим, то вряд ли получится", — сообщил критик.

В заключение он отметил, что считает странны возвращение с тем же образом и с тем же имиджем.

"Войти в одну реку дважды… Не знаю, насколько это будет интересно, честно говоря", — резюмировал он.

Ранее актер Дмитрий Певцов отреагировал на желание Моргенштерна вернуться в Россию.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.