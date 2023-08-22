У звезды "Дома-2" Алианы Устиненко умер дедушка

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что сообщение звезды "Дома-2" Алианы Устиненко о смерти ее дедушки вызвало сожаление у ее подписчиков. Она рассказала, что дедушка провел две недели в реанимации после обширного инфаркта. Врачи давали надежду на некоторое улучшение его состояния, но в конечном итоге он скончался. Алиана признается, что хотя она готовилась к этому, все равно надеялась на лучшее. Дедушка был для нее единственной связью с ее матерью и его уход вызвал у нее чувство взросления.

Фото: Личный аккаунт Алианы Устиненко в Instagram

Она также говорит о том, что в трудные моменты ее спасают дети, их улыбка, смех и беззаботность, которые наполняют ее жизнь счастьем. Алиана также поделилась тем, что похороны ее дедушки и знакомство с ее новорожденной дочерью назначены на соседние дни. Она отмечает это роковое совпадение, говоря, что одна душа ушла, а другая душа пришла.