Появились подробности развода звезд "Дома-2" Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что разводы и раздоры в шоу-бизнесе действительно привлекают большое внимание публики. Пара Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель, известная благодаря участию в телепроекте "Дом-2", также не обошла стороной этот тренд. Последнее судебное заседание вызвало у них разные эмоции, которыми они поделились в своих аккаунтах в запрещенной соцсети.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Дмитренко в Instagram

Дмитренко выглядит оптимистично и надеется, что скоро получит все необходимые документы для официального развода. Он отмечает, что предоставленные Ольгой документы были отклонены, так как не были подкреплены фактами, а основывались лишь на ее словах. Дмитренко смотрит на будущее более позитивно и выражает радость от предстоящей свободы и счастья.

Однако реакция Ольги Рапунцель была иной. Она поделилась своей печальной историей и призналась, что не имеет сил продолжать процесс развода. Она задает вопрос, за что ей приходится проходить через все эти испытания, и упоминает, что в то время как она с двумя дочерьми ищет жилье, ее бывший муж уже нашел новую спутницу.

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