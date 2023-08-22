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Астролог Василиса Володина высказалась о возвращении в шоу "Давай поженимся!"

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Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале поздравила всех с возвращением на экраны шоу "Давай поженимся!". По ее словам, это легендарная телепередача.

Астролог Василиса Володина высказалась о возвращении в шоу "Давай поженимся!"
Фото: prt scr youtube.com/Василиса Володина

"Надеюсь, что ретро-Венера и ретро-Меркурий отыграются исключительно как "повторение успеха", — заключила экс-ведущая.

Недавно стало известно, что новый сезон программы выйдет в эфир Первого канала уже 28 августа. Народная сваха Роза Сябитова рассказала, что помимо нее и Ларисы Гузеевой зрители увидят и третьего сведущего, но имя раскрывать не стала.

Источники на Первом канале приоткрыли завесу нового сезона — выпуски снимались в новой студии, где был искусственный интеллект — он будет помогать ведущим советами.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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