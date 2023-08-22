Певец Тото Кутуньо ушел из жизни сегодня, 22 августа, на 81-м году жизни. Российская исполнительница Наталья Подольская, когда-то выступавшая с ним на одной сцене, призналась журналистам "360", что не знала об его уходе.
Певица отметила, что ее застали врасплох, так как она не успела еще прочитать новости о его смерти.
"Вы знаете, это было очень давно, когда я с ним пела. Он… даже не знаю что сказать, ошарашили меня. Вот такая штука жизнь, люди уходят", — сказала артистка.
Сам Тото Кутуньо утверждал, что Россия — его второй дом. В свою очередь россияне тоже любили артиста и его произведения.
Как сообщил помощник Кутуньо, он умер после продолжительной болезни в больнице.
Итальянский певец Тото Кутуньо прославился благодаря песням L'italiano и Buonanotte. Также он был победителем музыкального конкурса "Евровидение-1990", проходившего в Загребе.
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