Актер и член Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал рэпера Моргенштерна после обращения последнего к российскому народу. Его слова приводит Telegram-канал Shot.
Как отмечает Певцов, желание вернуться на Родину естественно для всех артистов, кто попытался зарабатывать за границей. Он отметил, что "конкретно этот персонаж" его мало интересует.
"Он никто и звать его никак", — сказал актер.
Накануне Алишер Моргенштерн заявил, что планирует возвращение на российскую эстраду. По его словам, в России есть "человечность", а американский бизнес — это полностью "продукт капитализма".
Моргенштерн также заявил, что скучает по родине и пообещал, что больше не будет работать на Америку.
* - включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.