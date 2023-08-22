Актер Дмитрий Певцов выступил с критикой рэпера Моргенштерна*

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер и член Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал рэпера Моргенштерна после обращения последнего к российскому народу. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Как отмечает Певцов, желание вернуться на Родину естественно для всех артистов, кто попытался зарабатывать за границей. Он отметил, что "конкретно этот персонаж" его мало интересует.

"Он никто и звать его никак", — сказал актер.

Накануне Алишер Моргенштерн заявил, что планирует возвращение на российскую эстраду. По его словам, в России есть "человечность", а американский бизнес — это полностью "продукт капитализма".

Моргенштерн также заявил, что скучает по родине и пообещал, что больше не будет работать на Америку.

* - включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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