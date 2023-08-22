Актриса Наталья Бардо отказалась от глютена и избавилась от прыщей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо в своем личном блоге рассказала, что отказ от глютена помог ей избавиться от прыщей и различных несовершенств кожи.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

По ее словам, она может себе позволить есть все подряд, но ради идеальной кожи она отказалась от глютена.

"У меня нет непереносимости лактозы и глютена, по всем анализам я могу есть все! Но моя кожа стала чистой и сияющей, когда я перешла на безглютеновую еду и стала употреблять только растительное молоко", — написала она.

Бардо перечислила те продукты, которые исключила из рациона — например, хлебобулочные и колбасные изделия, макароны, фастфуд. Но порой ей приходится грешить, так как на съемках нет возможности соблюдать все правила. Однако каждый раз ей приходится вновь бороться с высыпаниями.

Ранее другая артистка Агата Муцениеце рассказала, что ей пришлось отказаться от кофе с молоком для сохранения фигуры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.