Продюсер Иосиф Пригожин восхитился женой и сделал ей публичный комплимент

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия опубликовала в своем блоге снимок в халате и купальнике. Она призналась, что это лето подарило ей множество прекрасных воспоминаний.

Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

По ее словам, даже на отдыхе она тренируется и питается правильно, при этом соблюдая все свои "зожные" привычки.

В комментариях к посту отметился и муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин. Он оставил комментарий с комплиментом, написав лишь одно слово — "Огнище". В ответ Валерия поставила ему лайк, как и множеству другим своих поклонников.

Иосиф Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. При этом от первой супруги Елены Соколовой у продюсера двое детей — сын Дмитрий и дочь Даная. В 2022 году он стал дедушкой — у его младшей дочери родился сын Даниэль.

Ранее певица Валерия похвасталась своей стройной фигурой в 55 лет.

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