Состояние Лады Дэнс после выступления на Дне города в Нижнем Новгороде ухудшилось

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Певица Лада Дэнс впервые после пережитого ДТП вышла на сцену на Дне города в Нижнем Новгороде 19 августа. Однако столь быстрое возвращение к работе далось артистке слишком тяжело — ей стало хуже. Об этом рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

Фото: Инстаграм-аккаунт Лады Дэнс

Продюсер признался, что из-за ухудшения самочувствия Лады Дэнс им придётся пересмотреть свой график работы на ближайшее время, потому что сейчас артистка должна оставаться под постоянным присмотром врачей.

"Возникло осложнение после выступления там до такой степени, что телевизионную съемку, запланированную на август, мы вынуждены перенести. Последствия такие, что Лада не может выйти из дома, где находится под круглосуточным наблюдением врачей", — сказал Пудовкин в разговоре с ТАСС.

А к концертной деятельности Лада Дэнс сможет вернуться лишь во второй половине осени, добавил Пудовкин.

В день выступления на Дне города в Нижнем Новгороде самочувствие артистки продюсер назвал не самым лучшим, напомнив, что она смогла это сделать лишь под действием обезболивающих препаратов.

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