Певица Валерия продемонстрировала стройную фигуру в купальнике в 55 лет

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия доказывает, что можно обладать прекрасной фигурой в 55 лет и не прибегать к помощи пластических хирургов. Звезда похвасталась в соцсетях снимком в бикини.

Фото: личный аккаунт певицы Валерии в Инстаграм

На опубликованном снимке 55-летняя певица позирует на белом диване в купальнике с леопардовым принтом. Звезда отметила, что даже в отпуске продолжает придерживаться здорового питания и заниматься спортом.

"Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем ЗОЖным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится", — призналась артистка.

В комментариях поклонники восхищаются супругой Иосифа Пригожина. Фанаты отмечают, что Валерия совершенно не выглядит на свой возраст и может дать фору 30-летним.

Ранее певица Валерия рассказала, что позволяет ей сохранять стройную фигуру в 55 лет.

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