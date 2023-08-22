Российская певица Валерия доказывает, что можно обладать прекрасной фигурой в 55 лет и не прибегать к помощи пластических хирургов. Звезда похвасталась в соцсетях снимком в бикини.
На опубликованном снимке 55-летняя певица позирует на белом диване в купальнике с леопардовым принтом. Звезда отметила, что даже в отпуске продолжает придерживаться здорового питания и заниматься спортом.
"Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем ЗОЖным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится", — призналась артистка.
В комментариях поклонники восхищаются супругой Иосифа Пригожина. Фанаты отмечают, что Валерия совершенно не выглядит на свой возраст и может дать фору 30-летним.
Ранее певица Валерия рассказала, что позволяет ей сохранять стройную фигуру в 55 лет.
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