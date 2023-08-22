Садальский прокомментировал жалобы Моргенштерна* на трудности эмиграции

Станислав Садальский отреагировал на сожаления уехавшего из России рэпера Моргенштерна*.

Фото: Официальный аккаунт Моргенштерна ВК https://vk.com/morgenshtern

Садалского порадовали жалобы Моргенштерна*, который рассказал, что пожалел об эмиграции в США.

"Ну наконец то, один из тех, кто плюнул в колодец, а теперь мучает жажда, а свои плевки пить не хочется. Раскаяние — первый шаг. И он сделан. Жаль, что не просит прощения", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР отметил, что Россия великодушна.

"Не теряй надежды, повинись!" — дал актёр совет рэперу.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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