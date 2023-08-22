Певица Вера Брежнева прилетела в Латвию ради гастролей
Украинская певица Вера Брежнева больше года назад уехала из России. Сейчас звезда живет на вилле в Италии вместе с мужем Константином Меладзе. Недавно артистка отправилась в Латвию, чтобы дать концерт для русскоязычной аудитории.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поделилась с поклонниками кадрами с репетиции к предстоящему выступлению, которое состоится в Риге 25 августа. В ролике Брежнева без макияжа рассказала, что во время прогона последней песни "Лучик мой любимый" случилось "чудо".
"Вчера заканчивали репетицию, и случилось вот такое чудо на последней песне. Надеюсь, это означает, что небеса нас благословили, и 25 августа будет хорошая погода в Риге", — сообщила Брежнева и показала радугу на небе.
Ранее в Сети появились кадры с Верой Брежневой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, на которых певица не смогла произнести фразу на украинском языке.
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