Певица Вера Брежнева прилетела в Латвию ради гастролей

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Певица Вера Брежнева прилетела в Латвию ради гастролей

Фото: соцсети Веры Брежневой

Украинская певица Вера Брежнева больше года назад уехала из России. Сейчас звезда живет на вилле в Италии вместе с мужем Константином Меладзе. Недавно артистка отправилась в Латвию, чтобы дать концерт для русскоязычной аудитории.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поделилась с поклонниками кадрами с репетиции к предстоящему выступлению, которое состоится в Риге 25 августа. В ролике Брежнева без макияжа рассказала, что во время прогона последней песни "Лучик мой любимый" случилось "чудо".

"Вчера заканчивали репетицию, и случилось вот такое чудо на последней песне. Надеюсь, это означает, что небеса нас благословили, и 25 августа будет хорошая погода в Риге", — сообщила Брежнева и показала радугу на небе.

Ранее в Сети появились кадры с Верой Брежневой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, на которых певица не смогла произнести фразу на украинском языке.

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