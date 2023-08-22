Ксения Собчак вступилась за поселившуюся в НАТО Елену Исинбаеву

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ранее в испанской прессе появилась информация о том, что офицер ВС России, бывший доверенный лицо Владимира Путина и участник процесса изменения Конституции Российской Федерации проживает с семьёй на Канарских островах — в стране-члене НАТО, и имеет там собственность. В ответ на это Елена Исинбаева назвала себя "человеком мира" и подчеркнула, что её воинское звание — это формальность, а её участие в политических событиях было менее значимым, чем казалось. Это заявление вызвало бурю критики, включая отклики в российских официальных кругах. В частности, власти Дагестана постановили отнять у стадиона в Махачкале имя Исинбаевой, которое объект носил с 2017 года.

Фото: Личный аккаунт Ксении Собчак в соцсети "В Контакте"

В telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня" появилась публикация, в которой телеведущая выражает поддержку спортсменке.

"Отказались от одной из величайших легкоатлеток в истории", — написала она.

Таким образом, автор поста указывает на то, что власти РФ сами "отрицают всё российское", в то время как обвиняют Запад в аналогичных действиях.

Однако в сообщении на канале "Кровавая Барыня" делается неоднозначное заключение о корнях проблем спортсменки. Автор подчёркивает, что Исинбаеву нет оснований критиковать.

"Ты положил свою жизнь, чтобы прославить страну…", — отмечается в публикации.

По мнению автора, трудности, с которыми сталкивается чемпионка, возникли только потому, что она не поддалась "влиянию определённых сил" и не приняла на себя какие-либо негативные этикетки.

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