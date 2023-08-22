Певица Наташа Королева и Глушко отметили фарфоровую свадьбу в Санкт-Петербурге

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная певица Наташа Королева продолжается делиться с поклонниками в социальных сетях кадрами личного праздника. Звезда недавно отпраздновала 20 лет брака с Сергеем Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан.

Фото: личная страница Наташи Королевой в Инстаграм

Артистка опубликовала серию кадров из Санкт-Петербурга, где поженились двадцать лет назад. На одном из снимков Королева в нежно-голубом платье с цветочным принтом позирует рядом с Тарзаном в военной форме. Известно, что Сергей Глушко окончил Военный инженерный институт имени Можайского и достиг звания старшего лейтенанта.

"Сбылась моя мечта. Через 20 лет я увидела своего мужа в форме", — написала певица.

Также Наташа выложила видео из ЗАГСа на Английской набережной, в котором пара регистрировала свой брак в 2003 году.

"Сережа Витальевич сделал мне предложение на мой 30-летний юбилей в родном Киеве! Я решила долго со свадьбой не затягивать и 21 августа в любимом Петербурге мы стали мужем и женой официально. Двадцать лет совместной жизни мне понравились, кайфуем. Продолжаем шалить дальше", — отметила исполнительница.

Напомним, что певица замужем за стриптизером Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан, у них есть общий сын Архип, ему 21 год. Наташа Королева неоднократно говорила в интервью, что мечтала о втором ребенке, однако несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО окончились выкидышами.

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