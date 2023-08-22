Телеведущая Светлана Бондарчук запретила подписчикам писать нравоучения

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Светлана Бондарчук столкнулась с волной критики, после того как недавно объявила, что стала матерью в третий раз. Звезда устала от негатива в комментариях, поэтому решила поставить жесткий ультиматум подписчикам в соцсетях.

Фото: prt scr youtube.com/Света вокруг света

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука заявила, что спокойно относиться к критике в свой адрес. Однако она отметила, что в последнее время в комментариях люди просто оскорбляют ее. Поэтому звезда решила пойти на крайние меры.

"Не хочу, но вынуждена ввести на этой странице жесткое правило — все, кто будет писать мне нравоучения о том, как мне жить мою жизнь или воспитывать моих детей, будут сразу же отправляться редактором страницы в бан", — пригрозила Бондарчук.

Телеведущая также отметила, что подобное наказание будет касаться тех, кто лайкает негативные комментарии. Светлана предложила хейтерам создать отдельный чат, где они могут обсуждать телеведущую и ее детей. Бондарчук призналась, что не хочет омрачать негативом из соцсетей светлый период, в котором сейчас находиться.

Недавно Светлана Бондарчук отправилась отдыхать в Калининградской области, откуда поделилась кадрами в купальнике.

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