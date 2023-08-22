Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в купальнике после рождения сына

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Светлана Бондарчук недавно поделилась с поклонниками радостной новостью — звезда еще полгода назад стала мамой в третий раз. Уже через неделю бывшая модель отправилась отдыхать в Калининградскую область вместе с мужем Сергеем Харченко, откуда делиться кадрами.

Фото: prt scr youtube.com/Света вокруг света

По опубликованным кадрам можно понять, что телеведущая решила отдохнуть на Балтийской косе. На снимках Светлана в солнцезащитных очках и с полотенцем на голове позирует в розовом бикини на пляже.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука отметила, что она с друзьями уже четвертый год подряд устраивают отдых в этом месте. По ее словам, они добираются туда на парусной лодке, после купаются в холодных водах Балтийского моря.

Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук родила сына от Сергея Харченко, которого назвали Петром. О способе рождения сына в Сети ходят множество слухов. Большинство пользователей в Сети уверены, что 54-летняя телеведущая воспользовалась услугами суррогатной матери.

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