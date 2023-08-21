Певица Полина Гагарина показала процесс съемок шоу "Голос" с Пелагеей, Биланом и Кридом

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осенью этого года зрителей Первого канала ожидает сразу несколько сюрпризов. Так, в октябре выйдет телепередача "Давай поженимся!", где будет новая соведущая, а также в эфире появится шоу "Голос" в новом формате.

Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

Проект носит название "Голос. Уже не дети", в котором на этот раз примут участие талантливые участники предыдущих десяти сезонов, которые выросли за это время.

Еще одним новшеством станет совместная работа Пелагеи и Полины Гагариной. Также наставниками будут Егор Крид и Дима Билан. В роли ведущей программы выступит Яна Чурикова.

Полина Гагарина решила поделиться с подписчиками роликом о том, как проходят съемки проекта. Она отметила, что это будет горячий сезон.

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