Певица Наталья Сенчукова трогательно поздравила Виктора Рыбина с 61-летием

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Сенчукова в день рождения своего супруга, Виктора Рыбина, опубликовала в личном блоге трогательное сообщение. Она призналась, что счастлива быть с ним все эти годы.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

Наталья поблагодарила небеса за то, что ей в мужья достался лучший из мужчин. Она пожелала ему здоровья и призналась в теплых чувствах. Поклонники пары пришли в восторг и поддержали артистку.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поженились в 1998 году, и с того времени перенесли вместе массу трудностей. Вплоть до того, что оба страдали онкологией. Но их жизненный путь доказывает одно — настоящая любовь существует.

В свое время роман пары начинался, когда Виктор еще был женат и воспитывал ребенка. Он принял непростое для себя решение уйти из семьи, чтобы быть с любимой женщиной.

Недавно основатель группы "Дюна" Виктор Рыбин вспомнил, как на одном из концертов фанатки оставили его без штанов.

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