Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о навыках пятилетнего внука

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова стала бабушкой пять лет назад. Ее старшая дочь Анастасия родила сына Петра. Звездна бабушка души не чает в наследнике и часто делится историями о нем в своем личном блоге.

Фото: prt scr youtube.com/ЗВЕРОБОЙ

Стриженова жалуется, что они с внуком видятся редко, так как мальчик вместе с родителями проживет в Штатах. Во время нечастых встреч Екатерина старается насладиться общением с малышом. Так, недавно она поделилась тем, что уже умеет делать ее пятилетний внук. Петр уже умеет собирать мозаику, что очень обрадовало домочадцев.

"Петя Петрович демонстрирует чудеса терпения-складывает картину из мелких бусинок. Не думала, что у него хватит усидчивости — меня в этом возрасте привязывали к стулу", — призналась Стриженова.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова поздравила своего коллегу Леонида Якубовича с 78-летием.

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