Стали известны новые подробности гибели звезды шоу "Пацанки" Юлии Михайловой

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что трагическая новость о гибели Юлии Михайловой — участницы 7-го сезона реалити-шоу "Пацанки", потрясла как фанатов программы, так и ее участниц. В социальных сетях "пацанки" вспоминают о Юле, а некоторые из них пытаются узнать больше информации о произошедшем. Финалистка Кристина Захарова поделилась свежими подробностями, которые удалось узнать.

Фото: Личный аккаунт Юлии Захаровой в Instagram

Оказывается, за несколько часов до гибели Юлии, она стала жертвой драки и была избита незнакомой девушкой. Кристина утверждает, что само падение с высоты 22-го этажа также произошло при странных обстоятельствах. Она продолжает собирать факты и намерена обнародовать их, если потребуется.

Кристина вспоминает с сожалением, что остальные девушки на проекте не обращались с Юлей дружелюбно: они оказывали на нее давление, и сейчас они чувствуют свою вину в ее уходе из программы. Она выразила глубокую боль и обиду, виня себя за то, что не поддерживала Юлю, осознавая, что ей было очень тяжело. Кристина извинилась перед покойной и обещала сделать все возможное, чтобы достойно проводить ее, организовав сбор средств для похорон своей "одноклассницы".

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