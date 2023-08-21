Телеведущая Ксения Бородина позволяет дочерям пользоваться косметикой

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина на постоянной основе выкладывает посты в личном блоге, в котором рассказывает о своей личной жизни. Так, она делится и тем, как воспитывает двоих дочерей. Как оказалось, подписчики часто бывают не согласны с ее методами.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Сама телеведущая уделяет много внимания своей внешности, чему учит и двух наследниц: 14-летняя Маруся и семилетняя Теона явно знают об уходе за собой больше, чем требует их возраст. Девочки пользуются дорогостоящей косметикой, которую дарит их звездная мама, и делают маникюр с покрытием гель-лаком.

Комментаторы уверены, что девочки еще слишком юны для таких дел, да и в целом все это не для детей.

"Ну разрешаю да, гель-лак. Ногти они красивые хотят, ухоженные, им маникюр делают, пусть будет это у детей, я им разрешаю. Вы можете своим не разрешать. Я вашим не делаю гель-лак, только своим", — ответила на критику звезда.

Ксения Бородина заявила, что не нуждается в советах, как ей воспитывать своих детей.

Ранее телеведущая Ксения Бородина предстала перед поклонниками в новом образе. Комментаторы раскритиковали длинную челку звезды соцсетей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.