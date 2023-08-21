Певица Ольга Орлова поделилась секретами красоты времен группы "Блестящие"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова стала известной, начав выступать в коллективе "Блестящие". Помимо ее вокальных данных, поклонники всегда обращали внимание и на внешнюю красоту артистки. Но, по словам певицы, поддерживать ее было очень просто.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Она призналась, что ее главным козырем была молодость, поэтому ей не требовалось делать что-то специальное. Тем более она не делала никаких дорогостоящих услуг, которые обрели популярность в настоящее время. Например, Ольга никогда не наращивала волосы.

Наращивать ресницы она стала уже в более зрелом возрасте. И только маникюр с педикюром певица попробовала в 18 лет, когда только начала зарабатывать. Ольга Орлова была солисткой группы "Блестящие" с 1995 по 2000 год.

Ранее певица Ольга Орлова показала редкое фото ее падчерицы и дочери Анны.

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