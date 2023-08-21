На фоне развода Бритни Спирс опубликовала развратное видео с полуголыми мужчинами

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что скандальные подробности развода Бритни Спирс и актера Сэма Асгари стали объектом внимания таблоидов и вызвали широкий интерес у публики. В связи с обвинениями в рукоприкладстве и изменах, Бритни высказала заверения своим подписчикам, что она будет "настолько сильной, насколько сможет" и что у нее "все чертовски хорошо".

Фото: Личный аккаунт Бритни Спирс в Instagram

Вероятно, в качестве подтверждения своих слов, певица опубликовала пикантное видео с вечеринки, в окружении полуголых мужчин. В кадре один из них облизывает ее ногу, а затем они держат ее на руках.

"Так что же делает такая девчонка как я? Надевает свое зеленое платье! Я пригласила своих любимых парней и развлекалась всю ночь!," — написала Бритни под видео.

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