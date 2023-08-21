Продюсер Бари Алибасов тренируется под наблюдаем внучки Федосеевой-Шукшиной

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что его занятия спортом проходят под наблюдением внучки его бывшей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. В своих соцсетях он продемонстрировал, как Анна Шукшина помогает ему поддерживать себя в форме.

Фото: prtr scr youtube.com/ИКС

Алибасов также отметил, что благодаря девушке его жизнь стала налаживаться.

"Она превратила мои тренировки в праздник", — написал Бари.

Анна Шукшина нашла себя в бодибилдинге, хотя ни звездная бабушка, ни известная мать не поддерживали ее. Но Анна мечтала о такой форме, поэтому уверенно шла к цели. В 2022 году она заняла третье почетное место на кубке Московской области по пауэрлифтингу.

В свое время в интервью Лере Кудрявцевой внучка Федосеевой-Шукшиной рассказывала, что ее зарплата составляет 30 тысяч рублей в месяц. Дополнительный доход ей приносит сдача в аренду квартиры в Красногорске, так как сама она снимает жилье поскромнее. Она работает фитнес-тренеров и воспитывает сына Вячеслава.

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