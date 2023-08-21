Российская актриса Рената Литвинова еще в прошлом году переехала жить во Францию. Артистка не часто радует поклонников снимками своей жизни, однако накануне она решила поделиться кадрами с отдыха.
Звезда решила насладиться последними днями лета на Лазурном побережье. На опубликованном снимке Литвинова сидит спиной к камере на фоне голубого моря. Звезда выбрала для пляжного отдыха черный раздельный купальник, а также широкополую шляпу.
Стоит отметить, что в свои 56-лет артистка может похвастаться красивой фигурой и изящной талией.
Ранее актриса Рената Литвинова показала редкие фото с дочерью в день ее рождения.
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