Актриса Настасья Самбурская в алом бикини завтракает на отдыхе в Турции

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

The Voice Mag пишет, что Настасья Самбурская - актриса сериала "Универ", сейчас находится в отпуске в турецком Белеке и активно демонстрирует моменты с отдыха в своих социальных сетях. Она публикует фото, на которых показывает свою стройную фигуру в купальнике.

Фото: Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Instagram

На последнем снимке, сделанном в бассейне, Настасья в ярком бикини, которое подчеркивает ее фигуру. Она распустила мокрые волосы и дополнила образ солнцезащитными очками. Звезде подали разнообразные блюда и напитки на плавающем подносе. Она выбрала апельсиновый сок, панкейки с медом, ягодами и фруктами, сыр, орехи и бутылку шампанского. Настасья отметила, что уже второй год она выбирает этот отель и любит номер с выходом в бассейн.

Поклонники Самбурской оценили ее пляжный образ и отметили, что она имеет отличную фигуру. Однако некоторые пользователи выразили недовольство тем, что ее завтрак был слишком обильным и содержал алкоголь, учитывая, что она не пьет. Они задали вопросы о том, зачем ей бутылка шампанского, если она не пьет спиртное.

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