Отец Жанны Фриске признался в безразличие к делам Дмитрия Шепелева

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын певицы Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году, уже 8 лет не виделся со своими бабушкой и дедушкой. Владимир Фриске уверен, что этим встречам препятствует Дмитрий Шепелев.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Отец артистки заявил, что у телеведущего явно есть проблемы с заработками, поэтому он не возит их внука на отдых.

"Я так понял, что былых заработков у него нет, а деньги, которые остались после Жанны, он поснимал со счетов. Да и сам он не очень-то и талантлив. Он ведь хотел еще и часть квартиры Жанны продать, которая осталась Платошке. Но мы не дали. Это единственное, что ребенку достанется от мамы", — заявил Фриске.

Мужчина также отметил, что его не интересует личная жизнь бывшего возлюбленного его дочери. Он переживает лишь за Платона, и надеется, что внук когда-то постучится в его дверь.

Владимиру Фриске много раз предлагали пойти в суд и бороться за право видеться с внуком. Но он боится таким образом навредить Платону, так как эмоции могут взять свое.

Ранее отец покойной Жанны Фриске рассказал, что его дочери пришлось сделать пластическую операцию носа.

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