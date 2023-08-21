Комик Ирина Мягкова рассказала об обманчивом мнении о гастролях

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская юмористка и ведущая шоу "Женский стендап" Ирина Мягкова опровергла распространённый стереотип о гастролях. В своем Telegram-канале она показала, как на самом деле проводит время в разъездах по городам.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

В ее блоге появился видеоролик, где она сначала летит на самолете, потом едет на машине, а затем заселяется в гостиницу. Затем она выступает на концерте и вновь оказывается в аэропорту.

"Для тех, кто думает, что гастроли — это чистый кайф, "ты в стольких городах побывала!!!" Вот так я вижу все города", — поиронизировала Мягкова над своим распорядком дня.

Ранее комик Павел Воля рассказал, как ему удалось завоевать сердце Ляйсан Утяшевой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.