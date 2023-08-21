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Певица Мария Максакова* рассказала об отношении латышей к Лайме Вайкуле

1:22
Шоу-бизнес

Оперная певица Мария Максакова рассказала, что Лайма Вайкуле воспринимается латышами как божество. Об этом сообщает издание StarHit.

Певица Мария Максакова* рассказала об отношении латышей к Лайме Вайкуле
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Марии Максаковой

"Отношение к ней в Латвии ровно как я сказала, как к божеству, совершенно заслуженное. Она невероятной красоты и харизмы, благородства, потрясающего ума. Пронзительные ноты не только в пении, но и в жизни", — отметила Максакова.

Сама Максакова, которая стала гостем музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале, поблагодарила певицу за использование украинской символики и сбор денег для нужд ВСУ. При этом она расстроена, что провести такое мероприятие на Украине не получится из-за экономии средств.

Не менее сильное впечатление на нее произвело и отношение к советской певице Алле Пугачевой — зрители вставали каждый раз, когда та входила или выходила. При этом все ждали, что Примадонна споет, но, как думает Максакова, Алла Борисовна уже не планирует выходить на сцену.

"Но она всячески поддержала и участников, и саму Лайму", — резюмировала оперная певица.

*Мария Максакова признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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