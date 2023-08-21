Комик Александр Незлобин рассказал о слезах матери из-за его эмиграции в США

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стэндап-комик Александр Незлобин несколько лет перебрался на ПМЖ в Америку вместе с женой и дочерью. Все это время юморист пытается завоевать местную публику, однако на его концерты приходит всего несколько десятков человек.

Фото: prt scr youtube.com/Незлобин

Бывший резидент Comedy Club рассказал о реакции родственников, которые остались жить в России. По его словам, он поддерживает с ними связь, однако его маме приходится очень тяжело.

"Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоции питаются, как люди, которые заходили в какое-то время в Telegram в поисках жести", — сказал он в эфире подкаста на YouTube-канале Standup LA.

Ранее Незлобин рассказывал, что жизнь в Калифорнии дается ему не просто. По его словам, в месяц ему приходиться тратить около 15 тысяч долларов только на съем жилья и товары первой необходимости.

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