Режиссер Борис Хлебникова рассказал о растущем влиянии женщин в российском кино

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский режиссер Борис Хлебников в интервью ТАСС высказался о роли слабого пола в кинематографе. По его словам, с каждым годом количество женщин в отечественном кинематографе стремительно растет.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Хлебников отметил, что женщины готовы "вышибать дверь ногами", чтобы получить нужный проект.

"У нас есть очень много интересных женщин-режиссеров, причем очень сильных, очень резких, очень внимательных к действительности", — заявил режиссер.

Кинодел привел в пример один из главных проектов его студии — сериал "Почка", который был снят практически полностью женской командой. Главной актрисой картины была Любовь Аксенова, режиссером Мария Шульгина, сценаристом Елизавета Тихонова, а оператором Анна Рожецкая.

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