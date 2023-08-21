Телеведущая Ксения Бородина предстала в новом имидже с длинной челкой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина редко экспериментирует со своей внешностью. Однако недавно она решила кардинально преобразиться.

Фото: личный аккаунт Ксени Бородиной в Инстаграм

Звезда решилась на смелый эксперимент с прической — она сделала стрижку с длинной челкой, которая была популярна десять лет назад. Телеведущая опубликовала в соцсетях фотографии, на которых предстала в новом образе.

"Не бойтесь экспериментировать", — подписала публикацию знаменитость.

На кадрах Бородина позирует за столиком в кафе в синей рубашке и белой юбке. В центре внимания поклонников оказалась ее рваная челка, которая спадает на глаза. Пользователи отметили, что с новой прической телеведущая стала похожа на основательницу балетного коллектива Todes Аллу Духову.

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