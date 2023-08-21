В Нижнем Новгороде певица Натали вышла на сцену впервые после смерти мужа

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Впервые после трагической утраты своего супруга Александра Рудина певица Натали вышла на сцену. Её выступление состоялось на Дне города в Нижнем Новгороде вечером 29 августа.

Фото: Официальное сообщество певицы Натали в соцсети "В Контакте"

Натали явилась в чёрном платье и произнесла короткую речь, чтобы почтить память своего мужа. Она подчеркнула, что уверена в том, что супруг не одобрил бы её решения отказаться выступать на этом празднике в родном городе.

"Я верю, что сегодня его душа радуется и наполняется энергией, наблюдая, как мы сегодня вместе празднуем День города", — сказала певица.

Александр Рудин ушёл из жизни в конце июля. Его тело было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Москве. Вплоть с 2021 года мужчина страдал от депрессии, которая началась после осложнений, связанных с коронавирусом. Пара прожила вместе 32 года, вступив в брак в 1991 году, когда будущей известной певице было всего 17 лет. Оба они родились в городе Дзержинске Нижегородской области.

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