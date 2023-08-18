Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выразил возмущение поведением ведущей Анастасии Ивлеевой, которая в своей передаче "Agent Show" предложила пришедшей к ней в гости журналистке Алёне Жигаловой отведать сваренную морскую свинку.
Депутат признался, что не понимает, как можно спокойно относиться к этой "бредятине и дряни", как поедание морской свинки, потому что для большинства людей — это домашнее животное, наравне с кошкой и собакой.
Парламентарий порадовался, что этот выпуск уже удалили из Сети, однако признался, что не думать об этом он не может, и подобное жестокое обращение с животными должно быть наказано.
"Я считаю, что такие вещи должны наказываться именно как пропаганда жестокого обращения с животными. Ты башку включай! Ты выходишь на огромную аудиторию с этой вот дрянью. Ответственность свою осознавай", — сказал Бурматов, которого цитирует Газета.Ru.
Ивлеева пока не может быть привлечена к ответственности за содеянное, потому что для её действий нет соответствующей законодательной базы, сказал депутат. Однако именно после этого эпизода он направил на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными.
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