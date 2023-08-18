Жена Александра Овечкина поделилась редкими кадрами с 5-летним сыном Сергеем

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская воспитывают двух сыновей.

Фото: личный аккаунт Анастасии Шубской в Инстаграм

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Губская поделилась в личном блоге радостной новостью — сегодня они отмечают пятилетие старшего сына Сергея.

"Сегодня 5 лет нашему старшему сыночку! С днем рождения, любимый! Главное, будь здоров, все остальное у тебя непременно будет", — написала она в посте.

Друзья и поклонники пары пожелали наследнику хоккеиста богатырского здоровья и счастья. В комментариях отметилась и близкая подруга родителей Катя Лель.

Анастасия Шубская, дочь Веры Глаголевой, и ее муж Александр Овечкин в следующем году отметят медную свадьбу. Они расписались в 2016 году. В браке они воспитывают двух сыновей — Сергея и Илью.

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