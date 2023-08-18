Александр Овечкин и Анастасия Шубская воспитывают двух сыновей.
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Губская поделилась в личном блоге радостной новостью — сегодня они отмечают пятилетие старшего сына Сергея.
"Сегодня 5 лет нашему старшему сыночку! С днем рождения, любимый! Главное, будь здоров, все остальное у тебя непременно будет", — написала она в посте.
Друзья и поклонники пары пожелали наследнику хоккеиста богатырского здоровья и счастья. В комментариях отметилась и близкая подруга родителей Катя Лель.
Анастасия Шубская, дочь Веры Глаголевой, и ее муж Александр Овечкин в следующем году отметят медную свадьбу. Они расписались в 2016 году. В браке они воспитывают двух сыновей — Сергея и Илью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.