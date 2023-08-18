Заслуженная артистка РФ Алика Смехова показала фотоснимки с отдыха в Испании. Она предстала перед публикой в купальнике на скалистом берегу моря.
"Мое утро начинается в этой дикой бухте", — отметила артистка.
55-летняя Алика Смехова призналась, что следит за своей фигурой. Чтобы избавиться от отечности, ей пришлось отказаться от продуктов с глютеном. Но она обратилась к подписчицам и попросила их не следовать бездумно за ее решениями, а обратиться к врачам.
Артистка Алика Смехова воспитывает двоих сыновей, у которых ее фамилия. Старший сын Николай в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом по международной экономике. Также у знаменитости есть младший сын Макар, с отцом которого они не поддерживают никаких контактов.
Ранее певица Ольга Серябкина показала свою фигуру в красном бикини.
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