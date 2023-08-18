Артистка Ольга Серябкина, выступающая ранее в коллективе SEREBRO, поделилась в личном блоге фотографией с отдыха. Звезда проводит время у моря.
Сейчас она находится на Куршской косе в Калининградской области, откуда на постоянной основе радует подписчиков контентом. Так, она показала себя на пляже в укороченном поло и красном низе от бикини с завязками.
Два года назад певица впервые стала мамой, у нее родился сын Лука от бизнесмена Георгия Начкебии. Возлюбленные поженились в конце 2020 года.
Певица ранее раскрыла свой реальный вес при росте 158 сантиметров.
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