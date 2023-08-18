Певица Ольга Серябкина поделилась фотографией в бикини

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Ольга Серябкина, выступающая ранее в коллективе SEREBRO, поделилась в личном блоге фотографией с отдыха. Звезда проводит время у моря.

Фото: личный аккаунт Ольги Серябкиной в Инстаграм

Сейчас она находится на Куршской косе в Калининградской области, откуда на постоянной основе радует подписчиков контентом. Так, она показала себя на пляже в укороченном поло и красном низе от бикини с завязками.

Два года назад певица впервые стала мамой, у нее родился сын Лука от бизнесмена Георгия Начкебии. Возлюбленные поженились в конце 2020 года.

Певица ранее раскрыла свой реальный вес при росте 158 сантиметров.

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