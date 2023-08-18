Певица Ханна похвасталась фигурой в купальнике спустя полгода после родов

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Ханна продемонстрировала в своем личном блоге фигуру в купальнике спустя полгода после родов. Она отметила, что планирует скинуть еще четыре килограмма.

Фото: личный аккаунт певицы Ханны в Инстаграм

Сейчас, как отметила дважды мама, ее вес вернулся к тому, какой был до беременности. Однако она поставила себе новую цель.

"Вернулась в свой вес до беременности. Теперь цель — минус четыре килограмма и спорт-спорт-спорт", — написала артистка.

Певица Ханна вышла замуж за продюсера лейбла Black Star Павла Курьянова в 2015 году. Через три года на свет появилась их старшая дочь Адриана, а в феврале 2023 года — дочь Камилла.

Ранее она призналась, что ее вторая беременность прошла сложнее, чем первая. Она постоянно падала в обморок из-за низких показателей по уровню железа и гемоглобина в организме. Ей пришлось на протяжении нескольких месяцев ставить себе уколы.

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