Телеведущая Лера Кудрявцева выложила переписку с Роговым и уладила конфликт

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале отреагировала на слова Александра Рогова и выразила свое возмущение. Ее поддержали и другие медиаперсоны, которые посчитали и внешний вид самого стилиста очень неоднозначным.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Рогова

В свою очередь, Рогов был удивлен реакцией артистов, он считал, что их яркие образы это стремление к осуждению и пиару.

Но продолжать конфликтную историю звезды не захотели. Так, Александр принес Кудрявцевой личные и публичные извинения.

"Утренний инцидент с Лерой Кудрявцевой исчерпан. Мы списались, все обсудили. Приношу Лере извинения. Не хотел ее обидеть, как, впрочем, никогда не хочу никого из звезд обидеть в своих обзорах", — написал стилист.

Сама же Кудрявцева поделилась личной перепиской с Роговым и призналась, что так и не дождалась ответа на вопрос, а что конкретно ему не понравилось. При этом она отметила, что принимает критику, если она аргументирована. Зла на Александра она не держит.

"Саша оказался хорошим и приятным человеком", — призналась телеведущая

Звезда шоу "Секрет на миллион" призналась, что часто с кем-то ругается, а потом становится с этим человеком друзьями. Телеведущая не исключила, что может подружиться со стилистом.

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