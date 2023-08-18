Журналисты рассказали о жизни критикующего Россию Дмитрия Назарова во Франции

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Назаров уехал из России и проживает вместе с женой во Франции, где у него есть своя квартира в Каннах. Об этом пишет издание NEWS.RU.

Фото: prt scr smotrim.ru

В прошлом году он создал канал на YouTube, где делится с подписчиками антироссийскими стихами и прозой. Вследствие своего творчества он был уволен из МХТ им. Чехова, как он считает сам, "чтобы показать другим артистам, что санкции могут применены к кому угодно".

"Заявление об увольнении мы написали из Канн. Отсканировали документы, подписали и отправили. Наверное, на Хабенского давили, хотели устроить показательную порку. Любого всегда можно наказать, уволить", — прокомментировал увольнение Назаров.

Сам Назаров стал чаще публиковать собственный контент в соцсетях, и получил штраф за "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".

Сейчас актер вместе с супругой разрабатывает новый проект "Наша судьба связана с эмиграцией", который они планируют показать во многих странах.

Как пишут журналисты, доходы артиста сильно сократились, но при сильной нужде, он сможет продать свою недвижимость в России — у него осталась квартира в Москве и участок в Подмосковье. Также актер получает российскую пенсию в размере 60 тысяч рублей.

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