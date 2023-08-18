Директор 92-летнего Ивана Краско рассказал о наследниках артиста

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вячеслав Смородинов в беседе с журналистами заявил, что он не претендует на наследство артиста, скорее всего оно перейдет его сыновьям.

Фото: prt scr youtube.com/ГТРК Санкт-Петербург

В СМИ ранее появилась информация о том, что якобы пожилой актер переписал недвижимость под Петербургом на своего помощника, которому доверяет. Но сам арт-директор Вячеслав удивился, увидев такое в прессе, так как точно знает, что участок достанется детям Краско.

Сам Смородинов отметил, что не хочет заниматься домом, который в итоге достанется другим людям. К тому же он не хочет, чтобы его считали мошенником.

"Это кто-то пустил пулю. Я в шоке, мягко говоря. Мы с Иваном Ивановичем действительно обсуждали вопрос о пожизненной ренте. Это когда заключается договор о пожизненном обеспечении. Взамен опекун получает в наследство какую-то недвижимость. Но дальше обсуждения это не пошло", — заявил Смородинов.

Ранее стало известно, во сколько оценили наследство актрисы Ирины Мирошниченко.

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