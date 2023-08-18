Вячеслав Смородинов в беседе с журналистами заявил, что он не претендует на наследство артиста, скорее всего оно перейдет его сыновьям.
В СМИ ранее появилась информация о том, что якобы пожилой актер переписал недвижимость под Петербургом на своего помощника, которому доверяет. Но сам арт-директор Вячеслав удивился, увидев такое в прессе, так как точно знает, что участок достанется детям Краско.
Сам Смородинов отметил, что не хочет заниматься домом, который в итоге достанется другим людям. К тому же он не хочет, чтобы его считали мошенником.
"Это кто-то пустил пулю. Я в шоке, мягко говоря. Мы с Иваном Ивановичем действительно обсуждали вопрос о пожизненной ренте. Это когда заключается договор о пожизненном обеспечении. Взамен опекун получает в наследство какую-то недвижимость. Но дальше обсуждения это не пошло", — заявил Смородинов.
Ранее стало известно, во сколько оценили наследство актрисы Ирины Мирошниченко.
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